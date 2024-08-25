Пять школ в Домодедове вошли в топ-100 лучших Подмосковья

На ежегодном съезде учителей Московской области подвели итоги рейтинга лучших школ региона по результатам 2023-2024 учебного года. В этом году в топ-100 лучших учебных заведений вошли пять школ из Домодедова.

В числе лучших оказались лицей № 3 имени Героя Советского Союза Максимова, школа № 2 имени Глазова, школа № 7, № 4 и гимназия № 5.

Отметим, что более 50% всех домодедовских школ вошли в топ-300 лучших учебных заведений Московской области, что подтверждает высокие стандарты образования в регионе.

Рейтинг составляется на основании нескольких ключевых показателей, включая результаты ЕГЭ, успехи школьников на олимпиадах, достижения в спортивных и творческих конкурсах, а также профессиональные успехи педагогов и эффективность системы воспитания и социализации.

Напомним, что в Домодедове продолжается модернизация сферы образования: улучшаются условия преподавания, открываются новые профильные классы, а также проводится переподготовка педагогического состава. Эти меры направлены на повышение качества образования и развитие творческого потенциала учащихся.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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