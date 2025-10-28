Пять школ Подольска попали в топ-100 образовательных учреждений Подмосковья

По итогам оценки эффективности механизмов управления качеством образовательных результатов в организациях Московской области за 2024-2025 учебный год в топ-100 лучших школ Московской области вошли пять образовательных учреждений округа: школа № 32, гимназия имени Подольских курсантов, лицей № 1, лицей № 23, школа имени Д. И. Зернова.

В рейтинге по качеству школьного образования топ-5 по показателям ЕГЭ, ОГЭ, олимпиад, объективности оценок, кадрового потенциала, инновационной деятельности система образования Подольска стабильно в зеленой зоне. Лицей № 23 на пятом месте рейтинга по направлению «Олимпиады».

Выпускники лицея № 1 продемонстрировали конкурентоспособность в области медицины. Лицей № 26 стал лучшим по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России.

Победителем областного конкурса «Лучший детский сад» среди образовательных организаций Московской области — дошкольное отделение школы № 33.

На региональном этапе XII всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России–2025» победители — школа «Бородино» и дошкольное отделение школы № 12, а школа № 12 заняла третье место в России.

На всероссийском конкурсе «Знать, чтобы помнить» музей школы № 24 — лучшийв номинации «Лучший городской музей». Победителем регионального фестиваля наставнических практик «Год семьи в дошкольных образовательных организациях» признан лицей № 1 поселка Львовский.