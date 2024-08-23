Пять школ из Орехово-Зуева вошли в топ-100 учреждений Подмосковья

В Доме Правительства Московской области прошел традиционный съезд учителей. На нем озвучили рейтинг лучших образовательных учреждений Подмосковья за 2023-2024 учебный год. Пять школ из Орехово-Зуева вошли в первую сотню.

На съезде присутствовала делегации из Орехово-Зуева. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с приветственным словом.

В топ-100 лучших учреждений Подмосковья вошли школы № 17 и № 16, гимназия № 15 и лицей из Орехово-Зуева. Более того, в «зеленой зоне» находятся 73% заведений городского округа, а в красной — ни одной.

Учитель изобразительного искусства «Демиховского лицея» Елена Коляева, преподаватель русского языка и литературы из «Давыдовской гимназии» Оксана Кузнецова и учитель обществознания «Ликино-Дулевского лицея» Валерия Лагода вошли в сотню лучших педагогов Московской области.

Участники съезда обсудили дальнейшее развитие образования, внедрение новых технологий и методов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что учителя играют важную роль в формировании будущего страны.

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