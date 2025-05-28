Пять школ капитально отремонтируют в Серпухове в 2025 году

Капитальный ремонт учреждений образования продолжается в Серпухове. Работы проводят по президентской программе.

Ход ремонта проконтролировал временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко. Так, строительная готовность школы № 6 достигла 48,5%, на площадке работают 70 человек.

Ремонт в школе № 17 провели на 57%. Здесь трудятся 76 строителей. Готовность школы № 9 превысила 48%, в работе задействовано 80 человек.

Обновления в школах № 1 и № 2 провели примерно на 64%. На каждой из стройплощадок работают около 70 специалистов.

Сейчас рабочие занимаются предчистовой отделкой — стяжкой пола и штукатуркой стен. Также они обновляют инженерные системы, монтируют и утепляют каркас фасада, ведут кровельные работы, готовятся к монтажу окон.

«По завершении всех основных работ приведем в порядок прилегающую территорию, выполним асфальтирование и озеленение. Поручил подрядчикам не сбавлять темпов, чтобы дети и педагоги встретили День знаний в стенах родных школ», — отметил Алексей Шимко.