Пять семей в Лобне получили жилищные сертификаты

В городском округе Лобня стартовала новая волна программы переселения из аварийного фонда. Первые в 2025 году сертификаты получили пять семей.

Благодаря этим документам они смогут приобрести новое, более комфортное жилье. Анна Кротова поздравила получателей сертификатов с важным этапом и вручила им памятные подарки.

Напомним, что программа выдачи жилищных сертификатов возобновлена с 1 июня 2025 года по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Для участия в программе необходимо подать заявление в администрацию до 1 августа, после одобрения заявки участникам предоставляется четыре месяца на выбор нового жилья. До момента переезда семьи продолжают проживать по прежнему адресу.

По всем вопросам можно обращаться на «горячую линию» Минстроя Московской области по телефонам: 8-926-611-93-33, 8-925-241-75-24, 8-925-241-13-52, 8-925-241-75-11.