Пять работников детсада № 50 в Красногорске получили награды Мособлдумы

Педагоги из Красногорска были отмечены за высокий профессионализм и добросовестный труд. Роман Володин также вручил награжденным букеты цветов и поблагодарил воспитателей. «За то, что наши дети попадают в мир счастья, что родители спокойны, что лучшее происходит здесь», — заявил депутат.

Коллектив дошкольном учреждения состоит как из воспитателей с большим опытом, так и из молодых специалистов, только начавших свою трудовую деятельность. В детсаду также трудятся педагоги-психологи, логопеды, инструкторы по физической культуре. Сотрудники детского сада № 50 постоянно стремятся к развитию в профессии, для чего участвуют в разнообразных конкурсах по своей специальности.

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