Пять преступлений раскрыли по горячим следам в Красногорске за неделю

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков провел традиционное оперативное совещание. На нем озвучили статистику раскрываемости преступлений в округе.

Так, за неделю в местном управлении МВД зарегистрировали 27 обращений по поводу преступлений. Правоохранители уже раскрыли пять из них. Кроме того, они раскрыли еще 39 преступлений, совершенных ранее.

Всего за неделю в отделение поступило 2158 сообщений. Через службу 112 из них направили 897 запросов.

Почти 40 жителей доставили в территориальные отделы полиции. 19 из них — за административные правонарушения.

Продолжают фиксировать и случаи дистанционного мошенничества. За неделю их зарегистрировали пять.

Кроме того, провели есть мероприятий с массовым пребыванием людей. Их посетили почти четыре тысячи человек. Правопорядок обеспечивали сотрудники полиции, Росгвардии и частных охранных предприятий.