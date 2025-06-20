Пять преступлений раскрыли по горячим следам в Красногорске за неделю
Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков провел традиционное оперативное совещание. На нем озвучили статистику раскрываемости преступлений в округе.
Так, за неделю в местном управлении МВД зарегистрировали 27 обращений по поводу преступлений. Правоохранители уже раскрыли пять из них. Кроме того, они раскрыли еще 39 преступлений, совершенных ранее.
Всего за неделю в отделение поступило 2158 сообщений. Через службу 112 из них направили 897 запросов.
Почти 40 жителей доставили в территориальные отделы полиции. 19 из них — за административные правонарушения.
Продолжают фиксировать и случаи дистанционного мошенничества. За неделю их зарегистрировали пять.
Кроме того, провели есть мероприятий с массовым пребыванием людей. Их посетили почти четыре тысячи человек. Правопорядок обеспечивали сотрудники полиции, Росгвардии и частных охранных предприятий.