Пять первых стобалльных результатов на ЕГЭ получили выпускники в Ленинском округе

Пять одиннадцатиклассниц из Ленинского округа достигли высшего результата на Едином государственном экзамене. Две из них набрали 100 баллов по химии, а три — по литературе.

Анна Фадина из Видновского художественно-технический лицея, Анастасия Ширяева из Володарской школы и София Трибунская из Видновской школы № 1 показали максимальный результат по литературе. По химии высшие баллы получили Варвара Астахова из Видновской школы № 5 и Эмилия Аджигайтарова из Мисайловской школы. Глава округа поздравил выпускниц с отличными достижениями и поблагодарил их педагогов за качественную подготовку.

Учитель химии Венера Тахировна Тарасюк подготовила Варвару Астахову к успешной сдаче экзамена. Варвара и Эмилия планируют продолжить обучение в медицинских вузах, при этом Эмилия претендует на медаль первой степени.

София Трибунская намерена поступать в Российский экономический университет имени Плеханова на факультет графического дизайна. Анна и Анастасия выбрали филологическое направление. Их наставники отмечают у девушек творческий подход и усердие.

Основной этап сдачи ЕГЭ в 2025 году продлится до 11 июня, а результаты будут объявлены до конца месяца, поэтому в Ленинском округе возможно появление новых стобалльников.