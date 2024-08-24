Пять новых столов для настольного тенниса установили в парке Жуковского

Пресс-служба администрации городского округа Жуковский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Жуковский

В парке городского округа Жуковский поставили пять столов для настольного тенниса. Накануне эту инициативу обсуждали глава муниципалитета Борис Аубакиров и члены городского клуба по настольному теннису.

Жители Жуковского теперь смогут поиграть в настольный теннис на свежем воздухе: в недавно отремонтированном сквере на улице Маяковского установили пять новых столов.

«На прошлой неделе встречался с членами городского клуба по настольному теннису по вопросу установки в городе теннисных столов. Они просили установить столы на территории города. Вместе выбрали подходящую площадку. Было решено установить пять столов в городком парке», — рассказал глава Жуковского.

Добавим, что еще в нескольких дворах Жуковского поставят теннисные столы до конца текущего года.

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