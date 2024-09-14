Пять новых спортивных площадок построили в Красногорске

В Красногорске ввели в эксплуатацию пять новых спортплощадок. Это многофункциональные сооружения, на которых можно не только тренироваться, но и проводить соревнования.

Спортплощадки построили около дома № 20 по Садовой улице и дома №64-66 по Красноармейской улице. Здесь можно заниматься разными видами спорта, включая футбол, баскетбол и волейбол.

Другие площадки появились в жилых комплексах «Усово парк», «Замитино» и «Малина».

Строительство спортивных площадок идет в округе по поручению главы Красногорска Дмитрия Волкова. Это помогает развивать массовый спорт и привлекать жителей к здоровому образу жизни.

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