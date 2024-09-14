Пять новых спортивных площадок построили в Красногорске
В Красногорске ввели в эксплуатацию пять новых спортплощадок. Это многофункциональные сооружения, на которых можно не только тренироваться, но и проводить соревнования.
Спортплощадки построили около дома № 20 по Садовой улице и дома №64-66 по Красноармейской улице. Здесь можно заниматься разными видами спорта, включая футбол, баскетбол и волейбол.
Другие площадки появились в жилых комплексах «Усово парк», «Замитино» и «Малина».
Строительство спортивных площадок идет в округе по поручению главы Красногорска Дмитрия Волкова. Это помогает развивать массовый спорт и привлекать жителей к здоровому образу жизни.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
«Не придумали ничего умнее». За что журналистов RT обвинили в шпионаже
Крушение автоматической станции «Луна-25» назвали недоразумением
Администрация Домодедова провела встречу с сотрудниками механического завода
Акция по высадке саженцев сирени пройдет в Химках 21 сентября
Telegram-канал с оперативной информацией о ЧС запустили в Жуковском
Школьница погибла при падении с 18-го этажа во время съемки селфи в Ленобласти
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте