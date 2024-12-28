Пять новых школ и три детских сада открыли в Одинцове с начала года

В 2024 году в Одинцове установили рекорд по количеству введенных в эксплуатацию социальных объектов: в округе открыли пять новых школ и три детских сада. Об этом заявил глава муниципалитета Андрей Иванов на итоговом заседании Совета депутатов.

Продолжают строить еще два важных образовательных учреждения: школу на 1100 мест в микрорайоне «Восточный» города Звенигорода и новый корпус Немчиновского лицея, рассчитанного на 950 учеников. Эти проекты улучшат инфраструктуру округа, обеспечат комфортные условия для обучения детей.

«Еще три объекта вошли в программу капремонта: школа в Звенигороде, школа в Больших Вяземах и детский сад № 65 в Одинцово. А также перешедший с прошлого года детский сад № 55 „Василек“, который мы открыли в начале июня», — поделился Андрей Иванов.

Помимо образовательных учреждений, в 2024 году в муниципалитете открыли современный эндокринологический центр на базе Одинцовской областной больницы. Также в этом году заработал пост скорой медицинской помощи в поселке Сосны: экстренная помощь для местных жителей стала более доступна. Еще одно важное событие — открытие Симуляционного учебного центра на территории жилого комплекса «Инград Лесной». В нем будут готовить медицинских специалистов и проводить занятия по повышению квалификации.

«В 2025 году ожидаем окончание строительства современного консультативно-диагностического центра в селе Ромашково. Еще один очень важный проект, который реализуем в 2025 году — новая поликлиника на 500 посещений в смену в микрорайоне „Гусарская баллада“», — рассказал глава округа.

В планах на следующий год — завершить строительство поликлиники на 390 посещений в смену в жилом комплексе «Одинцово-1», а также открыть фельдшерско-акушерский пункт в поселке Дубки. Его оснастят всем необходимым для оказания первичной медицинской помощи, включая кабинет фельдшера, процедурную и смотровую комнаты.