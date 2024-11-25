Пять новых площадок для воркаута установили в Серпухове

Активная работа по организации условий для занятий физкультурой и спортом продолжается в Серпухове. Теперь горожане смогут тренироваться еще на пяти площадках в шаговой доступности.

Новые площадки были установлены в рамках проекта «Единой России» «Спорт в каждый двор». Они расположены на Юбилейной улице, 2-8, Дальней улице, 2 и 2А, улице Пушкина, 1, Цеховой улице, 34 и Физкультурной улице, 25-27.

Кроме того, в городском округе оборудовали три зоны для любителей настольного тенниса. Они находятся на Юбилейной улице, у домов № 2-6 и № 11 А-Г, а также на Физкультурной улице, 25-27.

Глава муниципалитета Сергей Никитенко отметил, что количество спортивных площадок в Серпухове ежегодно увеличивается, так как инфраструктура для активного и здорового образа жизни пользуется популярностью у жителей любого возраста.

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