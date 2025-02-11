Пять новых блочно-модульных котельных заработают в Шатуре в 2025 году

В 2024 году в поселках Бакшеево, Мишеронский и Радовицкий муниципального округа Шатура началось строительство новых котельных. В этом году планируется возведение современных котельных в микрорайоне Керва и поселке Шатурторф.
Эти работы являются ключевыми шагами в развитии инфраструктуры округа и улучшении качества жизни местных жителей. Проектирование инженерных систем в Рошале осуществляется с соблюдением современных экологических стандартов и требований энергоэффективности.
«В нашем округе в текущем году будет введено в эксплуатацию пять новых блочно-модульных котельных, а еще шесть объектов пройдут модернизацию. На ближайшие три года мы запланировали строительство еще три котельных и два КНР. Также завершается проектирование инженерных сетей в Рошале, включая впервые горячее водоснабжение», — сообщил глава Шатурского муниципального округа Николай Прилуцкий.
Напомним, что масштабная программа модернизации системы теплоснабжения реализуется в Московской области при поддержке губернатора Андрея Воробьева.
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