Пять новых автобусов вывели на маршрут № 24К в Лобне

Компания-перевозчик «Северный тракт» продолжает обновление автопарка в Лобне. На одном из маршрутов выпустили сразу несколько новых автобусов.

Корректность их движения проверила глава городского округа Лобня Анна Кротова. Она отметила, что в муниципалитете уделяют большое внимание развитию общественного транспорта.

В округе следят за обновлением автобусов, расписанием их движения, вводят новые маршруты.

«Это делается для того, чтобы жителям было удобно и безопасно передвигаться по территории города. В конце прошлого года подвижной состав был полностью заменен на маршруте № 33К — на рейсы вышли шесть комфортабельных автобусов малого класса», — сказала Анна Кротова.

Уже 15 февраля в муниципалитете запустят новый автобусный маршрут № 18 для семей, дети которых посещают детсад «Золотой петушок».