Пять новых автобусов вывели на маршруты в Домодедове

На двух маршрутах в городском округе с 11 ноября начали курсировать пять дополнительных автобусов. Благодаря этому интервал движения сократился с 10 до пяти минут.

Два автобуса малой и средней вместимости добавили на маршруте № 30 от станции Домодедово до одноименного аэропорта, которым пользуются горожане из жилых комплексов «Западный» и «Космос».

Еще три транспортных средства малой вместимости появились для жителей комплексов «Европейский», «Любимое Домодедово» и«Лунный» на маршруте № 420, соединяющем Константиново со станцией московского метро «Домодедовская».

Расписание движения автобусов опубликовано на официальном портале организации «Мострансавто».

В 2024 году компания «Мострансавто» выпустила на маршруты 490 автобусов, а до конца года планирует ввести в эксплуатацию более 100 новых транспортных средств. Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил, что филиалы предприятия получили еще 24 новых автобуса.

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