Пять населенных пунктов очистят от неликвидной древесины в Истре

Очередной этап работ по расчистке лесных территорий от неликвидной древесины продолжается в муниципальном округе Истра. Сейчас специалисты приступили к работам на лесных участках вблизи КП «Сказка», деревни Глебово-Избище и вдоль Волоколамского шоссе в поселке Снегири.

Напомним, неликвидная древесина — это поврежденные, больные или старые деревья. Лес очищают от них для поддержания экологического баланса, обеспечения пожарной безопасности и уменьшения угрозы распространения вредных организмов. Также подобные работы проводят вблизи СНТ «Андреевское» и деревни Антоновка.

Ранее к очистке от неликвидной древесины приступили в селе Новопетровское, где планируют обработать 28,8 гектаров леса. Также больные и старые деревья уберут на площади 3,1 гектара у Новорижского шоссе вблизи деревни Веретенки. Очистку проведут и вблизи СНТ «Рассвет», где обработают 8,4 гектара, а также в СНТ «Румянцево» на 4,7 гектарах.