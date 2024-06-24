Пять муниципальных дорог отремонтируют в Лобне в 2024 году

В Лобне продолжается ремонт дороги на улице Победы. Эту и еще четыре муниципальные дороги приведут в нормативное состояние в 2024 году.

В рамках традиционного обхода территорий округа глава Лобни Анна Кротова проверила ход ремонтных работ на ряде улиц, а также рассказала о результатах в сфере благоустройства.

«По всем улицам есть вопросы к дорожникам. Все решаем. На Победы осмотрели, в том числе, съезды — их тоже надо захватить при укладке асфальта. Дала поручение заместителю по благоустройству лично контролировать ход работ по всем объектам. Участку в конце улицы также необходим ремонт. Включаем в план», — прокомментировала глава Лобни Анна Кротова.