Пять муниципальных дорог отремонтируют в Лобне в 2024 году

Фото: Администрация г.о. Лобня

В Лобне продолжается ремонт дороги на улице Победы. Эту и еще четыре муниципальные дороги приведут в нормативное состояние в 2024 году.

В рамках традиционного обхода территорий округа глава Лобни Анна Кротова проверила ход ремонтных работ на ряде улиц, а также рассказала о результатах в сфере благоустройства.

«По всем улицам есть вопросы к дорожникам. Все решаем. На Победы осмотрели, в том числе, съезды — их тоже надо захватить при укладке асфальта. Дала поручение заместителю по благоустройству лично контролировать ход работ по всем объектам. Участку в конце улицы также необходим ремонт. Включаем в план», — прокомментировала глава Лобни Анна Кротова.

Пресс-служба администрации Лобни
Фото: Пресс-служба администрации Лобни
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Пресс-служба администрации Лобни
Фото: Пресс-служба администрации Лобни
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Пресс-служба администрации Лобни
Фото: Пресс-служба администрации Лобни
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Пресс-служба администрации Лобни
Фото: Пресс-служба администрации Лобни
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Кроме того, специалисты уже восстановили покрытие на улице Школьной, разрушенное после коммунальной аварии. Новый асфальт скоро появится на улице Спортивной. Траву окосили в парке «Река времени». Покрытие детских и спортивных площадок привели в порядок на улицах Крупской, Чехова, Краснополянской и других. В сквере на Краснополянской улице рабочие провели уборку, скосили траву, покрасили лавки и урны.

Также уже закончено обновление входных групп и приведение в порядок фасадов зданий на Ленина.

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