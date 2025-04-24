Пять мемориалов и памятников отреставрируют в Котельниках ко Дню Победы

Подготовка к празднованию 80-летия Великой Победы полным ходом идет в муниципалитете. До 5 мая приведут в порядок пять памятников и мемориалов.

Поврежденные каменные плиты заменят на мемориальном комплексе павшим воинам в Великой Отечественной войне, расположенном в микрорайоне Силикат. Также проведут полировку и косметический ремонт памятника.

Земляные работы по выравниванию грунта и косметический ремонт танка «Мать-Родина» выполнят в том же микрорайоне. Запланирована замена всех поврежденных плит по периметру памятника и их полировка.

На Малой Колхозной улице отремонтируют памятник погибшим в эвакогоспитале и при разминировании территории, а также мемориальный комплекс-памятник «Книга памяти». На объектах покрасят бортовые камни, заменят поврежденные плиты и выполнят полировку.

В микрорайоне Белая Дача обновят мемориальный комплекс «Журавли». Памятник отреставрируют и покрасят, установят новое ограждение, заменят старые антипарковочные столбики. Также будет проведена покраска всех малых архитектурных форм, металлических и деревянных конструкций.