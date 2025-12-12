Пять медицинских учреждений откроют после ремонта в Одинцове

Капитальный ремонт пяти медицинских учреждений продолжается в Одинцовском округе. Перечень выполняемых работ и сроки их завершения сообщила Одинцовская областная больница.

Ремонт во втором педиатрическом отделении детской поликлиники на улице Чистяковой будет завершен к 23 января 2026 года. Рабочие уже выполнили демонтаж напольных, потолочных, стеновых покрытий и дверей. Сейчас строители меняют кровлю, обновляют инженерные коммуникации и приступили к отделке.

Ремонт в амбулатории поселка Барвиха также должен быть завершен к концу января следующего года. Здесь установили новую кровлю с водоотводом, демонтировали второй этаж, выполняют отделочные работы — монтаж плитки и покраску. Ближайшие этапы — установка дверей и завершение ремонта трех входных групп.

Ремонтируется и амбулатория в поселке Горки-10: рабочие утеплили крышу и декоративный фасад, подготовили детские помещения, выровняли полы, оштукатурили и зашпаклевали стены, заменили инженерные коммуникации. Сейчас идет укладка керамогранита на входных группах.

Четвертое терапевтическое отделение поликлиники № 1 планируют сдать 27 февраля — на объекте полностью заменили кровлю, демонтировали помещения второго этажа, сейчас идет выравнивание полов, в дальнейшем предстоит заменить коммуникации и выполнить отделку.

Часцовская амбулатория также претерпевает изменения. Подрядчик восстановил водосточную систему и карнизы. Сейчас специалисты ремонтируют кровлю, после этого приступят к внутренним работам.