Пять медалей завоевали подмосковные боксеры на чемпионате Европы | 360°

Подмосковье 29 апреля 2024, 13:12 Пять медалей завоевали подмосковные боксеры на чемпионате Европы Федерация бокса России

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Подмосковные спортсмены выиграли три золотые и две серебряные медали на чемпионате Европы по боксу. Турнир проходил с 18 по 28 апреля 2024 года в Белграде.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, среди мужчин Дмитрий Двали из Балашихи завоевал титул чемпиона Европы в весовой категории до 54 килограммов. Высшие награды также получили спортсменки Юлия Чумгалакова и Дарима Сандакова.

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Серебро выиграли Елена Бабичева и Кристина Ткачева.

Подмосковные боксеры сыграли решающую роль в победе национальной команды в общекомандном зачете чемпионата Европы. Всего сборная Россия выиграла 20 медалей — 11 золотых, восемь серебряных и одну бронзовую.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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