Пять корпусов построили в ЖК «Андреевка Life» в Солнечногорске
Министерство жилищной политики Московской области разрешило ввести в эксплуатацию пять жилых корпусов, которые относятся к первой очереди проекта жилого комплекса «Андреевка Life». Дома расположены в Солнечногорске.
Разрешение получила компания-застройщик «КапиталИнвест».
В новых корпусах предлагают на выбор 850 квартир разных планировок — от уютных студий до просторных трехкомнатных. Общая площадь нового жилья превышает 38 тысяч квадратных метров.
Архитекторы позаботились о комфорте: проектирование входных групп выполнили с соблюдением принципов доступности для каждого жильца и гостя.
Рядом с домами уже оборудовали детские площадки, зоны для занятий спортом и уютные уголки, где взрослые смогут провести время на свежем воздухе.
Кроме того, для автомобилистов просторный наземный паркинг, рассчитанный на 455 машин.
Жилой комплекс комфорт-класса «Андреевка Life» возводят на северо-западе Подмосковья. Он будет состоять из восьми 17-этажных монолитных домов.
На территории комплекса возвели детский сад на 170 мест, а на первых этажах корпусов откроют магазины и кафе. В нескольких минутах ходьбы расположены школы и фитнес-клуб.