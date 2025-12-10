Пять корпусов построили в ЖК «Андреевка Life» в Солнечногорске

Министерство жилищной политики Московской области разрешило ввести в эксплуатацию пять жилых корпусов, которые относятся к первой очереди проекта жилого комплекса «Андреевка Life». Дома расположены в Солнечногорске.

Разрешение получила компания-застройщик «КапиталИнвест».

В новых корпусах предлагают на выбор 850 квартир разных планировок — от уютных студий до просторных трехкомнатных. Общая площадь нового жилья превышает 38 тысяч квадратных метров.

Архитекторы позаботились о комфорте: проектирование входных групп выполнили с соблюдением принципов доступности для каждого жильца и гостя.

Рядом с домами уже оборудовали детские площадки, зоны для занятий спортом и уютные уголки, где взрослые смогут провести время на свежем воздухе.

Кроме того, для автомобилистов просторный наземный паркинг, рассчитанный на 455 машин.

Жилой комплекс комфорт-класса «Андреевка Life» возводят на северо-западе Подмосковья. Он будет состоять из восьми 17-этажных монолитных домов.

На территории комплекса возвели детский сад на 170 мест, а на первых этажах корпусов откроют магазины и кафе. В нескольких минутах ходьбы расположены школы и фитнес-клуб.