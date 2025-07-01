Пять канализационных сетей отремонтируют в Коломне в 2025 году

Модернизация объектов водоснабжения и водоотведения продолжается в городском округе. Всего на территории Коломны в текущем году будет реализовано 11 мероприятий: семь краткосрочных и четыре долгосрочных.

Глава городского округа Александр Гречищев рассказал, что капитально отремонтируют пять канализационных сетей и одну сеть водоснабжения. Готовят к запуску реконструированные очистные сооружения в деревне Зарудня, которые обслуживают шесть предприятий и более 1500 жителей.

«Строительная готовность на этом объекте составляет 99 процентов, идут пуско-наладочные работы под нагрузкой», — сообщил руководитель муниципалитета.

До конца 2025 года модернизируют канализационные сети на улице Зайцева в Коломне, участке напорного дюкера в микрорайоне Щурово, двух нитках напорного канализационного коллектора в деревне Зарудня, ветках самотечной канализации в районе Текстильщики в Озерах и в с/з Коломенский. Также будут капитально отремонтированы сети водоснабжения — в том числе, в селах Городец и Акатьево, деревнях Сенницы-2 и Тарбушево.

Запланирован также капитальный ремонт водопровода по Малинскому шоссе в районе Городищ, реконструкция водопроводных сетей в селе Горы и очистных сооружений близ села Непецино.

Работы проводятся по областной государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы».