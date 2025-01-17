Пять инвестиционных проектов предложили для реализации в Солнечногорске

Первое в этом году заседание рабочей группы по рассмотрению инвестиционных проектов прошло в центре «Мой бизнес» в Солнечногорске. Предприниматели-инвесторы предложили пять проектов для реализации на территории округа — это производственные здания, складские помещения и объект дорожного сервиса.

Заседание рабочей группы прошла под руководством заместителя главы городского округа Кирилла Типографщика. «На все вопросы предпринимателей-инвесторов были даны компетентные ответы, каждый проект был взят на сопровождение. В дальнейшем будем взаимодействовать и помогать развиваться», — подчеркнул он.

Каждую неделю специалисты проводят встречи с инвесторами и предпринимателями в центре «Мой бизнес». Попасть на них могут индивидуальные предприниматели, юридические лица, их представители и самозанятые. Центр «Мой бизнес» предлагает консультационные услуги и сопровождает проекты на всех этапах — от получения разрешительной документации до ввода объектов в эксплуатацию.

Кроме того, здесь представители бизнеса могут узнать о мерах поддержки для предпринимателей как в Московской области, так и по всей России, а также получить помощь в сборе необходимых документов для получения субсидий и грантов.

В 2024 году в Солнечногорске провели порядка 40 заседаний по рассмотрению инвест-проектов, на которых обсудили больше 130 предложений. Благодаря таким встречам 24 предприятия округа получили большую государственную поддержку, включая субсидии на покупку оборудования и возмещение части затрат на его приобретение, развитие бизнеса по франшизе и социальных предприятий, а также финансирование торговых площадок по продажам товаров, работ и услуг онлайн.