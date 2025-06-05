Пять губернаторских детских площадок установят в Шатуре в 2025 году

Подготовка мест для установки детских игровых площадок стартовала в муниципалитете. В текущем году по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Шатуре появятся пять новых объектов.

Специалисты приступили к подготовке основания одной из площадок, которую разместят во дворе дома № 34 по улице Октябрьской Революции в Рошале. Сейчас с помощью специальной техники выравнивают песчаную подушку.

Площадь новой детской игровой площадки составит 450 квадратных метров. Там установят девять новых современных игровых элементов для детей в возрасте от трех до 16 лет, скамейки и урны, уложат безопасное резиновое покрытие.

Еще три губернаторские детские игровые площадки появятся в этом году в Рошале на Советской улице, 45, 49; на улице 1-я Первомайская, 1, 3, а также на улицах Мира, 13, 15 и Октябрьской Революции, 50.

В Шатуре этим летом модернизируют большую площадку во дворе домов 8 и 10 на Академической улице.