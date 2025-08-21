Пять групп открыли в новом детском саду в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск начало работу новое дошкольное отделение «Серебряные Росы», расположенное на базе Андреевской школы. Сад рассчитан на 170 малышей, для которых подготовили 10 групп.

Особое внимание привлекает архитектурное решение — стеклянная стена в музыкальном зале. Благодаря ей родители могут наблюдать за занятиями детей, что делает процесс обучения более открытым. Это первое учреждение в округе, где реализована подобная идея.

«Уже функционируют пять групп. Остальные дети проходят медицинские комиссии, а родители собирают необходимые документы, чтобы к 1 сентября все группы были полностью укомплектованы. Мы рады, что наш новый детский сад предоставляет комфортную и развивающую среду для подрастающего поколения», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

В саду оборудованы просторные спортивный и музыкальный залы, есть кабинеты логопеда и психолога, а также современная столовая с разнообразным меню.