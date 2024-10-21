Пять фонтанов законсервируют в Коломне на зиму

В городском округе Коломна подошел к концу сезон фонтанов. Всего в муниципалитете их пять. Специалисты уже начали консервацию оборудования.

Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Спецавтохозяйство» и подрядной организации отключили аппаратуру и слили воду из чаш фонтанов. Они также проверили открытые коммуникации. Специалисты почистят дно и стены фонтанов, проведут техническое обслуживание инженерных систем, проверят исправность форсунок и световых элементов.

«Большинство фонтанов на зиму укроют защитными щитами. Например, в сквере имени Зайцева такую защиту для чаши сооружают каждый год. А чтобы конструкция не нарушала эстетический облик сквера, ее украшают в тематике проекта „Зима в Подмосковье“», — рассказал начальник управления по благоустройству администрации округа Николай Пшенников.

Точно так же к зиме подготовят фонтаны в парке «Мира», на площади Советской и на Михайловской набережной.

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