Пять елочных базаров открыли в Истре

Жители и гости муниципального округа Истра могут приобрести главный символ Нового года на пяти специально организованных площадках. Они расположены как в городской черте, так и в сельских поселениях.

Торговые точки работают в Истре на улицах Московской и 9-й Гвардейской Дивизии. Жители Дедовска могут выбрать елку на улице Железнодорожной, а в деревне Покровское площадка расположена на Центральной улице.

Еще один базар открыт на территории питомника растений «Рябининых» в деревне Давыдовское. На всех площадках представлен разнообразный ассортимент хвойных деревьев от 50 сантиметров до трех метров, где покупатели могут выбрать ели различных сортов от проверенных производителей.