Пять елочных базаров открыли в Истре
Жители и гости муниципального округа Истра могут приобрести главный символ Нового года на пяти специально организованных площадках. Они расположены как в городской черте, так и в сельских поселениях.
Торговые точки работают в Истре на улицах Московской и 9-й Гвардейской Дивизии. Жители Дедовска могут выбрать елку на улице Железнодорожной, а в деревне Покровское площадка расположена на Центральной улице.
Еще один базар открыт на территории питомника растений «Рябининых» в деревне Давыдовское. На всех площадках представлен разнообразный ассортимент хвойных деревьев от 50 сантиметров до трех метров, где покупатели могут выбрать ели различных сортов от проверенных производителей.
Одновременно с этим власти напоминают о недопустимости незаконной рубки деревьев в лесах. Для физических лиц, которые рискнут нарушить закон, предусмотрено административное наказание в виде штрафа размером до пяти тысяч рублей, а для юридических лиц сумма штрафа может достигать 500 тысяч рублей.