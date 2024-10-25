Пять экскаваторов пополнили парк коммунальной техники в Пушкино

Пять новых единиц спецтехники получат городские хозяйства муниципалитета. Такая поддержка областных властей особенно важна в преддверии зимнего периода.

Ключи от новых экскаваторов-погрузчиков вручили специалистам из городского округа Пушкинский на мероприятии, которое провел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Дополнительную технику для уборки и благоустройства территорий получили и другие муниципалитеты Московской области.

Округу Пушкинский также передали два мини-погрузчика. Руководитель муниципалитета Максим Красноцветов рассказал, что всего в текущем году Пушкинский получит 27 единиц техники и 50 роторных снегоуборщиков.

Передача коммунальной техники проходит в рамках областной государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

В настоящее время муниципалитет располагает 175 снегоуборочными машинами.

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