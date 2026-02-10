Пять дзюдоисток из округа Пушкинский завоевали медали на первенстве ЦФО
Воспитанницы спортивной школы «Ивантеевка» из городского округа Пушкинский успешно выступили на Первенстве Центрального федерального округа по дзюдо. Они завоевали пять медалей и получили путевки на Первенство России.
Соревнования завершились 9 февраля в Орехово-Зуево, собрав на татами более 600 спортсменов до 18 лет из 17 регионов страны. Под руководством тренера Сергея Базыкина пушкинские дзюдоистки показали высокий уровень мастерства.
Блестящие результаты показали следующие спортсменки: Михайлова Алиса завоевала серебряную медаль и выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Круглова Ксения также стала серебряным призером и подтвердила норматив. Доланча Алена в упорной борьбе получила бронзовую медаль. Машкова Валерия взошла на третью ступень пьедестала, завоевав бронзу; Салабутова Лейла показала достойный результат, заняв пятое место.
Все пять спортсменок получили право представлять регион на Первенстве России, которое пройдет с 1 по 7 марта в Ханты-Мансийске.