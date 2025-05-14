Пять дворовых территорий благоустроят в Зарайске в 2025 году

Комплексное благоустройство пяти дворовых территорий планируют провести в муниципальном округе в текущем году. Работы выполнят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», преемником которого с 2025 года стал проект «Инфраструктура для жизни».

На дворовых территориях будет сделан широкий спектр работ. Обновят асфальтовое покрытие и обустроят парковки, установят или модернизируют детские игровые площадки, приведут уличное освещение в нормативное состояние, а также поставят урны и скамейки.

Благоустройство дворов уже началось в деревне Мендюкино у домов № 5, 7, 8, 16 и 16а. В ближайшее время приступят к работам у домов № 9 и 11 по улице Сельхозтехника.

«В результате проведенных работ можно будет считать, что все дворы в деревне будут приведены в нормативное состояние. Это коснется порядка 800 человек, проживающих в этом населенном пункте», — отметил глава муниципального округа Виктор Петрущенко.

Современные дворовые территории обустроят также в Зарайске на улице Димитра Благоева, дом № 34а, в селе Макеево, на Центральной улице, дома № 7, 8, 9, 10, 11, и в селе Протекино, дома № 22, 23, 24, 70.