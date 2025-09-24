Пять дворов благоустроят в Зарайске в 2025 году

В этом году в программу благоустройства вошло пять дворов, что свидетельствует о стремлении властей муниципалитета создать комфортные условия для жителей. В настоящее время ведется комплексное обновление территорий у домов № 22, 23, 24 и 70 в селе Протекино.

Специалисты уже завершили асфальтобетонные работы: отремонтировали и расширили парковки, обустроили пешеходные дорожки и тротуары, обновили внутридворовые проезды. Эти изменения значительно улучшат доступность и удобство передвижения по территории.

В финальной стадии находится планировка грунта после проведенных земляных работ, что создаст основу для дальнейшего благоустройства. Во дворе появятся малые архитектурные формы, включая скамейки, урны, сушки для белья и газонные ограждения. Эти элементы не только украсят территорию, но и сделают ее более функциональной.

Работы проходят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», направленного на улучшение инфраструктуры и повышение качества жизни в районе.