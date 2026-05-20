Пять дорог отремонтировали в Ленинском округе

В Ленинском городском округе продолжается обновление дорог местного значения. В 2026 году работы уже завершены на пяти объектах общей площадью 18,4 тысячи квадратных метров.

В список отремонтированных участков вошли Спасский проезд, улицы «Вишневая» и «Весенняя», Вокзальный проезд в Видном, а также дороги в деревнях Большая Володарка и Тарычево. Работы ведутся поэтапно и охватывают разные населенные пункты округа.

В администрации уточнили, что сейчас завершается ремонт улицы «Садовая» в деревне Тарычево. На участке работают 32 человека и задействовано восемь единиц техники. Окончание работ запланировано на 20 мая.

«Технология укладки строго соблюдается: после выравнивания щебеночного основания используется асфальтоукладчик, затем покрытие уплотняется тремя вибрационными катками. Это позволяет добиться необходимой плотности, чтобы дорога была ровной и прослужила долго», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Всего в 2026 году в округе планируют привести в порядок 28 дорог местного значения. Общая протяженность работ составит почти 18 километров, а площадь обновленного покрытия достигнет около 87,5 тысячи квадратных метров.