Пять бригад привлекли к устранению подтопления в Павшинской Пойме

Непогода обрушилась в ночь на понедельник, 21 июля, на Московскую область. Последствия ливня устраняют в микрорайоне Павшинская Пойма в Красногорске.

Ливневки не справились с потоками воды, что привело к затоплению проезжей части. Автомобили сейчас передвигаются с трудом, движение ограничено.

«Устраняем последствия стихийного ливня, работают все коммунальные службы. Задействованы пять бригад», — рассказала начальник отдела Павшинская Пойма управления по развитию территорий София Удодова.