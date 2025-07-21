Пять бригад привлекли к устранению подтопления в Павшинской Пойме

Непогода обрушилась в ночь на понедельник, 21 июля, на Московскую область. Последствия ливня устраняют в микрорайоне Павшинская Пойма в Красногорске.

Ливневки не справились с потоками воды, что привело к затоплению проезжей части. Автомобили сейчас передвигаются с трудом, движение ограничено.

«Устраняем последствия стихийного ливня, работают все коммунальные службы. Задействованы пять бригад», — рассказала начальник отдела Павшинская Пойма управления по развитию территорий София Удодова.

По ее словам, на месте находятся все ответственные лица. Работают сотрудники Красногорской городской службы, и «Водоканала».

Жителей оперативно информируют об обстановке и прогнозах. Благодаря активным действиям специалистов вода начала уходить.

Напомним, в столичном регионе выпало более половины месячной нормы осадков.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте