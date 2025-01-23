Пять борцов в Можайске вошли в сборную Московской области по дзюдо

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В Московской области состоялось первенство по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, в котором приняли участие более 700 спортсменов из разных муниципалитетов региона. За звание сильнейших боролись и воспитанники Можайской спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо под руководством тренеров Валерия Нагулина и Дмитрия Ржанова.

Можайские спортсмены показали отличные результаты, завоевав призовые места. Золотые медали турнира завоевали Алиса Волкович, Марина Алешина и Полина Свиридова. Серебряную награду получил Дмитрий Уваров, а Владимир Алексеев занял пятое место.

По итогам соревнований команда можайских девушек-самбисток заняла второе место в общекомандном зачете. Успех спортсменов гарантировал им участие в составе сборной Подмосковья на первенстве Центрального федерального округа.

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