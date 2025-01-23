Пять борцов в Можайске вошли в сборную Московской области по дзюдо

В Московской области состоялось первенство по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, в котором приняли участие более 700 спортсменов из разных муниципалитетов региона. За звание сильнейших боролись и воспитанники Можайской спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо под руководством тренеров Валерия Нагулина и Дмитрия Ржанова.