Пять биатлонисток представят Подмосковье на соревнованиях в Ханты-Мансийске

Пять спортсменок представят Подмосковье на Кубке международной лиги клубного биатлона. В соревнованиях, которые пройдут в Ханты-Мансийске 16 и 17 ноября, примут участие 15 команд.

Биатлонистки Анастасия Халили, Кристина Резцова, Полина Шевнина, Анастасия Зырянова и Анастасия Зенова выступят за Московскую область в составе разных команд.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта, Россию представят 12 команд и Белоруссию — три. Каждый квартет сформирован из двух биатлонистов и двух биатлонисток.

На турнире спортсмены сразятся в мужском и женском масс-старте и смешанной эстафете.