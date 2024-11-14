Пять биатлонисток представят Подмосковье на соревнованиях в Ханты-Мансийске
Пять спортсменок представят Подмосковье на Кубке международной лиги клубного биатлона. В соревнованиях, которые пройдут в Ханты-Мансийске 16 и 17 ноября, примут участие 15 команд.
Биатлонистки Анастасия Халили, Кристина Резцова, Полина Шевнина, Анастасия Зырянова и Анастасия Зенова выступят за Московскую область в составе разных команд.
Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта, Россию представят 12 команд и Белоруссию — три. Каждый квартет сформирован из двух биатлонистов и двух биатлонисток.
На турнире спортсмены сразятся в мужском и женском масс-старте и смешанной эстафете.
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