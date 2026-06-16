Питомник из Сергиева Посада расширяет площади и участвует в оформлении Александровского сада

Частный питомник «Богородская Нива» из Сергиева Посада активно участвует в престижных конкурсах и в оформлении Москвы. Он смог значительно расширить свои площади и теперь занимает почти 180 футбольных полей.

Все началось в 2004 году, когда предприниматель Игорь Бобылев взял старт с 18 гектаров в деревне Сметьево. Сегодня его хозяйство раскинулось уже на 130 гектарах. В 2017 году Игорь Анатольевич официально зарегистрировал крестьянско-фермерское хозяйство. В 2022 и 2025 годах администрация Сергиево-Посадского округа выделила хозяйству два земельных участка общей площадью 10,7 гектара.

Основное направление хозяйства — выращивание многолетних культур. Здесь работают 15 человек из местных деревень, что стало серьезной поддержкой для села.

Главная гордость питомника — крупномерные голубые ели. Их используют для озеленения парков, мемориалов и административных зданий. За сезон в питомнике высаживают тысячи деревьев. Кроме хвойных, здесь выращивают саженцы лиственных деревьев и кустарников для восстановления лесов, а также плодовые культуры для частных садов.

Питомник — лауреат всероссийской премии «Парки России». Он регулярно помогает родному округу, предоставляя саженцы бесплатно. За труды и помощь глава администрации Сергиево-Посадского округа наградил Игоря Бобылева благодарственным письмом.