Питьевые фонтанчики установили в 34 парках Подмосковья

Жители и гости Московской области получили возможность бесплатно пить очищенную воду во время прогулок по паркам. В Министерстве культуры и туризма региона, сообщили, что специальные фонтанчики установили в 34 зонах отдыха.

Новые точки, которые оборудовала компания «Барьер», оснащены трехступенчатой системой фильтрации, которая эффективно удаляет из воды хлор, ржавчину, органические примеси и тяжелые металлы.

Это не только делает воду безопасной для питья, но и помогает сократить использование пластиковых бутылок, что положительно сказывается на экологической ситуации.

Фонтанчики будут работать до конца сентября в 34 парках региона, расположенных в Долгопрудном, Домодедове, Зарайске, Кашире, Клину, Коломне, Королеве, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Наро-Фоминске, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Подольске, Пушкино, Сергиевом Посаде, Серебряных Прудах, Солнечногорске, Ступине, Шатуре, Шаховской, а также в Электростали.