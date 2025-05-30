Питьевые фонтанчики установили еще в 12 парках Подмосковья

Питьевые фонтанчики заработали еще в 12 парках Подмосковья. Теперь они работают в 34 местах отдыха.

Питьевые фонтанчики в парках установит крупнейший производитель фильтров в России «Барьер». В рамках экологического проекта в парках также пройдут тематические уроки для детей, где в игровом формате им расскажут о свойствах воды. Первые занятий пройдут 1 июня в парке «Серебряный» в Серебряных Прудах, а также в парке Островского в Ступине.

Все фонтанчики оборудованы трехступенчатой системой фильтрации, которая очищает воду от хлора, ржавчины и примесей. Их наличие в парках помогает снизить использование пластиковых бутылок.

Устройства работают в парках Долгопрудного, Домодедова, Каширы, Клина, Коломны, Королева, Красногорска и других округов.