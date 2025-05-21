Питьевой фонтан установили в парке имени Гагарина в Шатуре

Проект по размещению питьевых фонтанчиков действует по всему Подмосковью при поддержке Мособлпарка и Министерства культуры и туризма региона. Теперь такой объект появился и в парке имени Гагарина в Шатуре.

Питьевые фонтаны обладают трехступенчатой системой фильтрации, которая очищает воду от ржавчины, органических примесей, хлора и тяжелых металлов. Кроме того, наличие фонтанчиков в парковых зонах сокращает количество используемых посетителями пластиковых бутылок, которые негативно сказываются на экологии.

Одна из жительниц муниципалитета рассказала, что постоянно гуляет с детьми и много времени проводит в парке, особенно летом. «В жару вместо сладкой газировки приятнее и полезнее утолить жажду чистой водой. Здорово, что теперь такая возможность есть и в Шатуре», — отметила она.

В дирекции парков муниципального округа Шатура попросили жителей и гостей бережно относиться к оборудованию и использовать бесплатный фонтанчик только по назначению.