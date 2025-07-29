Питбайкера, мешающего спать жителям Фрязина, вычислили по камерам

Во Фрязине жители улиц Комсомольская, Дудкина и Октябрьская пожаловались на систематические нарушения тишины в ночное время. По камерам вычислили, что мешал им спать 19-летний питбайкер, рассказали в управлении региональной безопасности.

Для решения проблемы организовали рейд администрации, народной дружины, полиции и ГИБДД. Ночного гонщика нашли с помощью системы «Безопасный регион», тем самым доказав факт нарушения. Его питбайк отправили на штрафстоянку, самому парню грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Кроме того, он оплатит эвакуацию и хранение мотоцикла.

«В настоящее время более восьми тысяч сотрудников правоохранительных органов имеют доступ к системе „Безопасный регион“, — рассказал заместитель руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Дмитрий Алексеев.

Все чаще нарушения, добавил Алексеев, удается предотвратить с помощью новых технологий. Благодаря им с 2018 по 2024 год уличная преступность в области сократилась на 31%.