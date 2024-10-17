Питание в школах и детских садах Истры проверили 150 родителей в сентябре

В городском округе Истра качество питания в школах и детских садах проверили 150 родителей. В октябре проверки продолжаются: столовую школы-интерната в Дедовске посетила одна из мам.

В школьную столовую Дедовского интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья приехала мама одного из учеников. Оценить качество питания ей помогал младший сын. Команда проверяющих изучила меню, осмотрела санитарное состояние обеденного зала и продегустировала блюда.

Гости остались довольны организацией горячего питания, мама сделала запись в специальном журнале.

Отметим, что проект «Родительский контроль» реализуют во всех школах и дошкольных учреждениях Истры. Он направлен на усиление контроля за качеством питания в учебных заведениях.

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