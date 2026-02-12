Письма со словами благодарности написали героям в Одинцове

В гимназии № 14 прошла творческая встреча «Письмо Герою». Ее организовал советник директора по воспитанию Илья Черемисин вместе с классными руководителями и учениками. Участники говорили о подвигах солдат, которые выполняли боевые задачи за пределами страны.

«Мы обсуждали, что такое мужество и почему важно помнить о тех, кто защищал Родину. Ребята очень искренне включились в разговор», — рассказал Черемисин.

После беседы гимназисты сделали открытки с видами России и написали теплые пожелания героям. Каждое послание стало знаком уважения и благодарности. Готовые письма передадут в местный совет ветеранов. Такие встречи помогают сохранить память о подвигах и воспитать в детях гордость за свою страну.