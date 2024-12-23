Письма из подмосковных резиденций Деда Мороза отправят в Великий Устюг 25 декабря

Письма Деду Морозу из парков Подмосковья отправят в Великий Устюг 25 декабря. В мероприятии примут участие 20 делегаций из разных округов, в том числе из Зарайска, Серебряных Прудов, Фрязина, Талдома и Орехово-Зуева.

В резиденциях Деда Мороза посетители смогут встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также принять участие в развлекательной программе с чаепитием.

Напомним, весь декабрь в парках Московской области работают 116 почт и 59 резиденций Деда Мороза. Помимо этого, 45 паркам вручили знак качества «Дед Мороз Рекомендует». Отбор проходил по шести номинациям: за лучшую елку, лучшую Резиденцию и приемную, лучшую почту Деда Мороза, лучшую фотозону, лучшую зону фудкорта, лучшую входную группу в парк.