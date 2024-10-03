Письма и рисунки юнармейцев из Воскресенска отправят бойцам СВО

Юнармейцы из Воскресенска и учащиеся школ «Горизонт» и № 9 приняли участие во Всероссийской акции «Письмо солдату». Послания и рисунки ребят отправят бойцам СВО.

Вместе с гуманитарной помощью на фронт военнослужащим специальной военной операции отправят рисунки и письма, которые подготовили участники воскресенского отделения «Юнармии», учащиеся школ «Горизонт» и № 9. Школьники приняли участие во Всероссийской акции «Письмо солдату».

Подростки написали бойцам слова благодарности за мужество, веру в победу. Они также нарисовали рисунки, на которых изобразили символы Родины. Послания передадут в региональный штаб Военно-спортивной игры «Наследники Победы» 5 октября.

Отметим, что патриотическую акцию «Письмо солдату» проводят каждый год для поддержки военнослужащих, находящихся на фронте.

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