Письма физика Михаила Мещерякова с фронта представят на выставке в Дубне

Экспозиция «(Не) опубликованное» открылась к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Доме культуры «Мир» в Дубне. Здесь можно увидеть три письма выдающегося физика Михаила Мещерякова.

На выставке представили уникальные исторические материалы: личные письма периода войны, вырезки из публикаций газеты «Дубна: наука, содружество, прогресс» и даже оттиск первого номера газеты.

Три письма известного физика историки называют живым свидетельством тех времен. Их можно будет увидеть в экспозиции.

Организовали выставку представители Исторического архива при Музее истории науки и техники Объединенного института ядерных исследований и еженедельника «Дубна: наука, содружество, прогресс».

Посетить экспозицию можно до 18 мая. Она будет открыта со вторника по воскресенье с часу дня до семи часов вечера. Торжественное открытие пройдет 6 мая.