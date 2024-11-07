Письма детей в Зарайске передадут участникам СВО

Тематическая площадка «Зарайск — фронту» работала в парке Победы 4 ноября. Волонтеры и активные жители сплели маскировочные сети, которые отправят участникам СВО. Им также передадут письма, написанные детьми городского округа.

С помощью маскировочных сетей бойцы могут спрятать любую технику или личный состав. Такая помощь необходима фронту. Волонтеры трудятся в свободное от учебы или работы время, а в День народного единства мастер-класс прошел в парке Победы. В нем приняли участие активисты не только из Зарайска, но и из Рязанской области.

На площадке также можно увидеть военное обмундирование и оружие, а еще сделать окопные свечи или скобы для блиндажей. Их производство, как и изготовление печек-буржуек, поставлено на поток в Подмосковье.

«Будет отправлена очередная гуманитарная помощь, которая уйдет на передовую. Сегодня на территории стоят машины, которые принимают все то, что люди готовы пожертвовать, чтобы отправить нашим ребятам на передовую», — рассказал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

В посылках — продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены и трогательные послания со словами поддержки от детей и взрослых из Можайска.

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