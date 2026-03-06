Пищевую фабрику построят в Серебряных Прудах в 2027 году

В Серебряных Прудах продолжается строительство крупной пищевой фабрики. После запуска там смогут выпускать почти 31 тысячу тонн полуфабрикатов в год.

Новое предприятие рассчитано на производство широкой линейки готовых товаров.

Инвестпроект реализует подмосковная компания «Рузком», специализирующаяся на выпуске колбасной продукции и мясных деликатесов. Новый производственный корпус позволит предприятию значительно расширить ассортимент.

Площадь будущего комплекса превысит 32 тысячи квадратных метров. На площадке планируют установить технологические линии для выпуска наггетсов из курицы и индейки, куриных палочек с сыром, а также крокетов из овощей, гречки и риса.

Кроме того, на фабрике будут производить сырники с различными начинками и творожные палочки.

После запуска на предприятии появится свыше 790 рабочих мест для жителей Серебряных Прудов и близлежащих населенных пунктов.

Строительство объекта началось в 2024 году. Работы завершили уже на 22%. Сейчас на площадке устанавливают несущие конструкции и ограждения.

За процессом следят специалисты Главгосстройнадзора Московской области. Завершить работы и ввести предприятие в эксплуатацию планируется в следующем году.