Пищевое производство в Солнечногорске расширили благодаря гранту

Предприятие Солнечногорска «Уникальное питание» успешно использовало грант правительства Московской области на модернизацию и лизинг оборудования. Благодаря полученным средствам, компания расширила производство и теперь реализовывает свою продукцию в торговой сети через дистрибьютора. Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик посетил производство, чтобы обсудить с руководством дальнейшие планы по развитию.

Компания «Уникальное питание» открылась в поселке Ржавки в 2021 году. Она производит продукцию на растительной основе под собственной торговой маркой и на заказ. В основном, это кокосовые молоко, йогурты, сливки и паста, соусы на медовой основе.

Предприятие работает с розничной сетью супермаркетов «ВкусВилл». Также оказывает услуги малому и среднему бизнесу по тестовым отработкам продуктов питания.

«Совместно с руководством предприятия обсудили вопросы расширения и модернизации оборудования. Компания планирует выйти на новый уровень. Для этого требуются новые площади, которые также позволят открыть новые вакансии. Проработаем этот вопрос с индустриальным парком „Есипово“, — прокомментировал исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

В планах «Уникального питания» — разделить производство по двум направлениям: контрактное производство, рассчитанное и на многотонные масштабы для предприятий малого и среднего бизнеса и поставка продукции для торговых сетей. В этом году компания также подаст документы на конкурс для получения грантов и субсидий от правительства региона.

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