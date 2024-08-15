Пищеблоки еще трех школ в Лобне подготовили к учебному году

Первый заместитель главы городского округа Лобня Владимир Зиновьев провел контрольную проверку готовности пищеблоков в городских школах № 3, № 7 и № 8. Цель визита заключалась в оценке состояния школьных столовых и соблюдения санитарных норм.

В ходе проверки Владимир Анатольевич уделил внимание состоянию залов для приема пищи, холодильным камерам, а также работе технологического оборудования. Он также проверил наличие необходимого количества посуды и чистящих средств для уборки.

«Забота о здоровье наших детей — это наш приоритет. Будем следить за тем, чтобы в школьных столовых была организована система здорового питания, которая дает нашим школьникам энергию для учебы и активного отдыха», — подчеркнул Владимир Зиновьев.

Отметим, что также он курирует сферу образования и совместно с родительской общественностью регулярно проводит проверки качества питания, предлагаемого детям в школах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».