Пищеблок в лицее имени Стрельцова в Воскресенске отремонтировали досрочно

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В городском округе Воскресенск в лицее имени Стрельцова успешно завершился ремонт пищеблока. Работы выполнены раньше запланированного срока.

Ремонт охватил все ключевые элементы пищеблока: от основания до потолка. Старую плитку на стенах демонтировали и заменили на новую, а также рабочие модернизировали систему вентиляции. Кроме того, старые двери и окна заменили на новые.

Новый пищеблок стал современным и функциональным пространством, соответствующим всем требованиям безопасности и комфорта. В ближайшее время ожидается поступление новых столов, что дополнительно улучшит обстановку и создаст комфортные условия для сотрудников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Платить и каяться». Почему немцы стерпели очередное унижение от поляков

«Они все-таки не в вакууме». Россиянам напомнили о попытках хакеров взлома через Bluetooth

«Можете попасть в капкан». Россиянам рассказали о рисках при покупке VPN-роутеров

Трезвый расчет и прагматизм. Новая формула отношений Москвы и Баку

Младенец умер от укола соседки. Почему виновница отделалась штрафом

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте