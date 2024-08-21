Пищеблок в лицее имени Стрельцова в Воскресенске отремонтировали досрочно

Ремонт охватил все ключевые элементы пищеблока: от основания до потолка. Старую плитку на стенах демонтировали и заменили на новую, а также рабочие модернизировали систему вентиляции. Кроме того, старые двери и окна заменили на новые.

Новый пищеблок стал современным и функциональным пространством, соответствующим всем требованиям безопасности и комфорта. В ближайшее время ожидается поступление новых столов, что дополнительно улучшит обстановку и создаст комфортные условия для сотрудников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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