Пищеблок в лицее имени Стрельцова в Воскресенске отремонтировали досрочно
В городском округе Воскресенск в лицее имени Стрельцова успешно завершился ремонт пищеблока. Работы выполнены раньше запланированного срока.
Ремонт охватил все ключевые элементы пищеблока: от основания до потолка. Старую плитку на стенах демонтировали и заменили на новую, а также рабочие модернизировали систему вентиляции. Кроме того, старые двери и окна заменили на новые.
Новый пищеблок стал современным и функциональным пространством, соответствующим всем требованиям безопасности и комфорта. В ближайшее время ожидается поступление новых столов, что дополнительно улучшит обстановку и создаст комфортные условия для сотрудников.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».